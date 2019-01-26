أخبار مصر | البرغوثي: نقابة الصحفيين وُجدت قبل تُولد كليات الإعلام في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرغوثي: نقابة الصحفيين وُجدت قبل تُولد كليات الإعلام في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين أُنشأت قبل إنشاء كليات الإعلام في مصر، والنقابة أُنشأت والمهنة وُجدت قبل أن تولد كلية الإعلام.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن رموز المهنة ليسوا من خريجي كليات الإعلام، وأكفأ العاملين بها ليسوا من خريجي الإعلام أيضًا، لافتًا إلى أن خريجي الكليات المتخصصة مثل اللغة العربية والعلوم والحقوق، أكثر دقة وتخصص في شأنهم من خريجي إعلام، فـ كليات الإعلام تعطيكي الوعاء ولكن خاويًا.



وتابع: "من يقول هذا الكلام أنا أُشفق عليه، ويجب أن يقرأ تاريخ المهنة جيدًا، من أنشأوا هذه المهنة ليسوا خريجي إعلام، وأكثر من تقلدوا مناصب مهمة في هذه المهنة كانوا خريجي كليات الحقوق والزارعة والطب، وأبلوا فيها بلاءً عظيمًا".



ولفت "البرغوثي" إلى أن الصحافة مهنة إبداع وملكة، والإبداع لا يمكن أن تصنعه في كلية، بال بالعكس قد تكون قاتلة لهذه الملكات.