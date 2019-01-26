أخبار مصر | غدا.. يوم طبي للتوعية بسرطان الثدي بنقابة المهندسين في القاهرة

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تقيم نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة برئاسة المهندس هشام ابوسنة رئيس النقابة، يوم طبي كامل، غدا الأحد، وذلك علي مدار مايقرب من ثماني ساعات بنادي النقابة ‘‘بابوالفداء‘‘ الزمالك، تحت رعاية المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين.
يتضمن البرنامج الكشف الطبي المجاني علي الأعضاء وأسرهم، ثم تقام ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية منه بحضور كبار الأطباء المتخصصين كما يتضمن اليوم عرض لمنتجات محاربات السرطان.
وأكد أبوسنة أن هذا اليوم يأتي في إطار اهتمام النقابة بالمهندسين وأسرهم، مشيرا إلي أن نقابة المهندسين تولي اهتماما كبيرا بأسرة المهندس في مختلف المجالات سوء رعاية طبية أو اجتماعية.
وعقدت شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين المصرية، اليوم السبت، جمعيتها العمومية وذلك بعد تأجيلها ساعتين؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني طبقًا للقانون.
افتتح مراسم اجتماع الجمعية المهندس أحمد رمزي- رئيس الشعبة، منوهًا إلى صحة انعقادها قانونًا، مشيرًا أن مجلس الشعبة يعمل من خلال ثلاثة محاور وهى خدمة المهندس، وخدمة المهنة، وخدمة النقابة.
وأكد "رمزي" أن الشعبة بكامل أعضاء مجلسها تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور المهندس المزاول والإخصائى لكل مرحلة، ووضع قواعد وضوابط لمنح درجة الاستشاري فى كل تخصص، وتطوير واختيار لجان منح درجة الاستشاري، وتحديد الشهادات المعترف بها لكل تخصص والاحتياجات المطلوبه لتطبيقها والدورات التدريبية اللازمة للحصول عليها.
وأضاف أن شعبة الهندسة المدنية تحرص دائمًا على التواصل مع أعضاء الشعبة على مستوى الجمهورية من خلال الزيارات الميدانية ووسائل التواصل الاجتماعي لتغيير الصورة الذهنية للمهندس المدني لدى قطاعات عريضة من المجتمع.
وقال: إن الدفاع عن مهندسى الشعبة المدنية وعن مصالحهم وشئونهم داخل وخارج جمهورية مصر العربية يأتي من بين الأهداف التي توليها الشعبة اهتمامًا شديدًا، كما أكد أن مجلس الشعبة خاض معركة مهنية فى فتح مجال "استشارى الإشراف على التنفيذ".
وأوضح رئيس شعبة الهندسة المدنية، أن الشعبة نظمت عددًا من الفعاليات والأنشطة خلال عام 2018 تنوعت بين ندوات ومؤتمرات مهنية متخصصة ولجان فنية لبعض القضايا المهنية الوطنية، بالإضافة إلى اللجان الاستشارية والقيد والمعادلات.
وبدوره قام المهندس "هاني العتال" أمين مساعد الشعبة بإلقاء الضوء على لجنة القيد والمعادلات، حيث أوضح أنه تمت موافقة اللجنة المشكلة من الشعبة على قيد (60) مهندسًا من الخارج و(52) درجة دكتوراه.
كما وافقت اللجان المشكلة من الشعبة بمنح (79) مهندسًا درجة استشاري وعدد (11) "مكتب استشاري نوعى".
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