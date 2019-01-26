أخبار مصر | غدا.. يوم طبي للتوعية بسرطان الثدي بنقابة المهندسين في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. يوم طبي للتوعية بسرطان الثدي بنقابة المهندسين في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة برئاسة المهندس هشام ابوسنة رئيس النقابة، يوم طبي كامل، غدا الأحد، وذلك علي مدار مايقرب من ثماني ساعات بنادي النقابة ‘‘بابوالفداء‘‘ الزمالك، تحت رعاية المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين.

يتضمن البرنامج الكشف الطبي المجاني علي الأعضاء وأسرهم، ثم تقام ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية منه بحضور كبار الأطباء المتخصصين كما يتضمن اليوم عرض لمنتجات محاربات السرطان.

وأكد أبوسنة أن هذا اليوم يأتي في إطار اهتمام النقابة بالمهندسين وأسرهم، مشيرا إلي أن نقابة المهندسين تولي اهتماما كبيرا بأسرة المهندس في مختلف المجالات سوء رعاية طبية أو اجتماعية.