انت الان تتابع متظاهرون يحرقون مقر الجيش التركي بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش التركي في العراق

اقتحم متظاهرون مقرا تابعا للجيش التركي في محافظة دهوك، وأضرموا النيران فيه على خلفية القصف التركي الذي أودى بحياة 5 مدنيين، وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، تظاهر العشرات في ناحية "شيلادزا" التابعة لمحافظة دهوك، اليوم السبت، احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف بلدة "ديرلوك" وأودى بحياة مجموعة من المدنيين، وتوجه المتظاهرون صوب موقع عسكري للقوات التركية في دهوك، وقد عبروا عن غضبهم بحرق المبنى، والسيطرة عليه، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتفيد الأنباء بأن المتظاهرين أضرموا النيران بالآليات والمركبات العسكرية التابعة للقوات التركية في المقر، وتشير المعلومات إلى أن القوات التركية لم تفتح النيران على المتظاهرين واكتفت بإطلاق العيارات النارية بالهواء، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين على الأقل بجروح جراء التدافع داخل المقر العسكري.وتواجد القوات