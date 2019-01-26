شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح ملتقى «الوافدين» بجامعة المنصورة الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الأحد، فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، والذي تستضيفه وتنظمه جامعة المنصورة، بمشاركة أكثر من 16 جامعة مصرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.
ويهدف الملتقى إلى تعميق العلاقات بين الطلاب الوافدين والمجتمع المصري، وزيادة تفاعلهم واندماجهم في المجتمع من خلال ممارستهم للأنشطة المختلفة (ثقافية، فنية، رياضية)، وتعريفهم بالإمكانيات المختلفة للجامعات المصرية، وكذلك تقليل شعور الاغتراب لديهم.
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