شكرا لقرائتكم خبر عن قصة سويسرية تركت بلدها لتُقيم بالغردقة: «أنعم بنوم مطمئن هُنا بسبب الشرطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«هاجرت من بلدتي سويسرا إلى مدينة الغردقة، للاستثمار والإقامة بها، بسبب ما شعرتْ به من أمن وأمان خلال زيارتي لها، لذا قررت الاستقرار بشكل كامل ونهائي، اشتريت مسكن وبدأت في إقامة مشروعات استثمارية بها».. بهذه الكلمات، روتْ السائحة السويسرية، فيكتوريا، قصتها التي أطلقت عليها «حكاية أمان».

وأضافت «فيكتوريا» خلال احتفالية مديرية الأمن بعيد الشرطة، والتي أقيمت على مسرح ممشى النصر بالغردقة: «قررت الهجرة من سويسرا إلى الغردقة مع زوجي وأبنائي الثلاثة، وقمت بالاستثمار في الغردقة واخترتها بسبب ما أشعر به من أمن وأمان، أشعر بالألفة والمودة من كل الأهالي الطيبين المتواجدين بالغردقة».

وتابعت أنها بنوم مطمئن بسبب المجهودات التي تقوم بها الشرطة المصرية لحفظ الأمن، كما دعت أي مواطن في العالم لزيارة الغردقة والاستثمار بها.

وفي نهاية كلمتها، قدمت الشكر للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على المجهودات التي يقوم بها بالمحافظة، وإظهارها بمظهر حضاري وجمالي كما قدمت الشكر للواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر واللواء خالد بدوي الحكمدار.

وقدم اطفال السيدة السويسرية باقات الورود والزهور للمحافظ ومدير الأمن، وطلبت منهما التقاط صور تذكارية مع أسرتها تخليدًا لحكايتها وسط تصفيق وترحيب من الحضور.