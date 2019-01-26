شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعتمد رصف 14 طريقًا بـ«الحامول» بتكلفة 5.7 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف 14 طريق بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 5 مليون و750 ألف جنيه، ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019، إذ تضمنت رصف طريق 47 الجدية بداءً من طريق 46 الجدية بتكلفة 500 ألف جنيه، رصف طريق 61 غرب المنصور بتكلفة 500 ألف جنيه، رصف طريق من كوبري الشرطة مارًا بقرية 66 الجدية حتي قرية 64 الجدية بتكلفة 500 ألف جنيه، رصف طريق مدرسة 63 الجدية بتكلفة 250 ألف جنيه، رصف طريق مدخل قرية خليفه حتي الرافد الدولي بتكلفة 400 ألف جنيه.

وقال طه إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

ووافق طه على تخصيص مساحة ٣٧٥٣ كيلومتر مربع، لإنشاء مستشفى الاطفال التخصصي بمدينة كفر الشيخ، وذلك طبقا للمعايير المطلوبة لهذا النوع من المستشفيات بوزارة الصحة، ونظرا لحاجة المحافظة الماسة لمثل هذه المستشفى التخصصي ذات الخدمة التخصصية في مجال الأطفال، وتم زيارة الموقع من قبل اللجنة المقترحة.

وذلك بجانب الاطلاع علي الموقع علي الطبيعة والبرنامج المقترح بشكل مبدئي للمستشفى، إذ تضم المرحلة الأولي إنشاء دور أرضي، بالإضافة إلى أربعة ادوار علوية يتم تخصيصهم للتخصصات الباطنية، وفى المرحلة الثانية يتم اضافة دورين الخامس والسادس علوي ويتم تخصيصهم للجراحات بأنواعها ( جهاز هضمي - مخ وأعصاب - قلب - عظام أطفال)، الخدمات المكملة الدور الأرضي يتكون من استقبال وطوارئ وعيادات خارجية واستراحات العيادات ومعمل عيادات ومدير عيادات ومشرفة التمريض وحمامات ومطبخ ومغسلة وتعقيم مركزي ومشرحة وصيدلية رئيسية ومخازن صيدلية ومخازن مستلزمات ومكاتب ادارية ( شئون عاملين وشئون مالية وحسابات وخزينه وشئون مرضي وأشعة.