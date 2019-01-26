شكرا لقرائتكم خبر عن استياء جمهور «المعرض» وناشرين من طول إجراءات الأمن على البوابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الرابع لدورة اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب إقبالا كثيفا من زوار المعرض سواء من داخل القاهرة أو خارجها، أو من قبل الأجانب، وذلك لحضور فعاليات العرس الثقافى السنوى بالقاهرة، واصطف الزوار والناشرون فى طوابير طويلة أمام بوابات الدخول وعلى بوابات الأجنحة الرئيسية فى زحام شديد بسبب طول الإجراءات الأمنية على بوابات الدخول.

ورغم تغطية كاميرات المراقبة جميع أروقة المعرض والساحة الرئيسية إلا أن إجراءات التفتيش تضاعفت مع زيادة الجمهور لليوم الرابع ورغم فتح المزيد من البوابات على الأجنحة الرئيسية لمرور ذوى الإعاقة، والأسر إلا أن عددا من الزوار عبروا عن استيائهم بسبب طول إجراءات التفتيش والتى أدت لحدوث مشادات كلامية بين الزوار والأمن المتواجد على البوابات، فيما أرجع مسؤولو الأمن مضاعفة إجراءات التفتيش إلى إمكانية تسهيل مرور أى أجسام خطرة عبر أسوار مركز المعارض، كما أكدت أجهزة الأمن، عبر رسائل صوتية داخل الأجنحة، على أن إجراءات الأمن هى للحفاظ على سلامة الجمهور.

وأشاد الناشر محمد سعد، مدير دار «نور المعارف»، بالتنظيم الذى تشهده الدورة الحالية، لكنه عبّر عن استيائه من التشديدات الأمنية، الزائدة عن الحد- على حد وصفه- حيث قال، لـ«المصرى اليوم»، إنه يواجه مشكلات رغم كونه ناشرًا، فى الدخول والخروج من البوابات الرئيسية وبوابات الأجنحة، حيث لم يتم تخصيص بوابات خاصة للعارضين والناشرين، مؤكدًا أنهم رفعوا شكواهم لإدارة المعرض، والتى وعدتهم بقدر من المرونة فى تلك الإجراءات، كما أوضح أن «زبون الكتب» لن يتحمّل تلك الإجراءات المشددة التى يمكن أن تمنعه من الحرية الكافية للشراء.

فرحان ناشد، مسؤول جناح هيئة الخدمة الروحية، أشاد بالتنظيم الجيد للدورة الحالية، والتى تعد بالنسبة له من أفضل المعارض العربية التى حضرها تنظيمًا، والتى يقارنها بالمعارض الأوروبية، لكنه يقول، لـ«المصرى اليوم»، إن جمهور الدورة الحالية جيّد لكنه لا يقارن بالدورات السابقة من حيث العدد والمبيعات، مبررا التشديدات الأمنية بكونها «دورة تجريبية» وبداية جديدة، كما عبّر عدد من الجمهور كذلك عن استيائهم من تلك التشديدات الأمنية، حيث أوضحت إحدى السيدات أنها تضطر للخضوع للتفتيش المشدد كلما اضطرت للخروج لتناول الطعام أو الذهاب بأطفالها لمنطقة الألعاب، وأنها ستحاول المكوث داخل قاعات الأجنحة وعدم الخروج لتفادى تلك الإجراءات.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس المعرض، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، تعليقًا على التشديدات الأمنية واستياء الجمهور منها، إن إدارة المعرض تواصلت مع أجهزة الأمن وإدارة مركز مصر للمعارض الدولية، لتسهيل إجراءات الأمن والتفتيش على الجمهور.