شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات عسكرية وموسوعة للمعارك التاريخية بجناح القوات المسلحة في معرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت القوات المسلحة جناحها السنوى للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخمسين والمستمرة فعالياته حتى الخامس من فبراير المقبل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى والثقافة العسكرية وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصرى بمختلف فئاته.

وحرصت القوات المسلحة، من خلال الجناح الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية، على المشاركة الفعالة فى تنمية الوعى القومى فى نفوس الشباب ونشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التى تتناول التاريخ المصرى العريق وتطور الجيش المصرى على مر العصور ونشر نماذج لبطولات وتضحيات الشعب والجيش المصرى صانع الحضارة والتاريخ من خلال سلسلة من الموسوعات الشاملة والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية والخرائط المصورة، والتى تعتمد على مواكبة التطور فى مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات. ويتضمن جناح القوات المسلحة هذا العام العديد من الإصدارات المتخصصة، منها إصدارات هيئة البحوث العسكرية، من بينها الموسوعة التاريخية «مصر عبر العصور»، بدءًا من عصور الدولة القديمة وانتهاءً بالعصر الحديث، وأبرز الشخصيات التى أثرت العسكرية المصرية وتطورها على امتداد 7 آلاف عام.

ويتضمن الجناح عرضا للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام التاريخية والوثائقية التى أنتجتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وقسماً خاصاً بالمشاركة المصرية فى الحرب العالمية الأولى، كما يعرض الجناح مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى مختلف التخصصات لنيل درجة الزمالة بكلية الدفاع الوطنى، والنشرات الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية التابعين لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحدث رسائل الدكتوراة التى تخدم التنمية الشاملة للدولة، كذلك الإصدارات الخاصة بمعهد اللغات فى 14 لغة يتم تدريسها بالمعهد، وإصدارات معهد نظم المعلومات، وهناك قسم خاص بالجغرافيا والعلوم الاجتماعية يضم أطلسا مصورا ومجموعة من الخرائط المساحية لمصر، وأبرز إصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التابع لإدارة الشؤون المعنوية فى مجال مكافحة الإدمان والمخدرات وأساليب مواجهة الضغوط وسيكولوجية رد الفعل والعلوم الاجتماعية والأسرة والطفل، كما يضم المعرض قسماً خاصاً للمعارف العامة يضم مجلدات إصدارات القوات المسلحة من الصحف والمجلات العسكرية من بينها «المجلة العسكرية والنصر والمجاهد والدفاع ومجلة الوفاء والمجلة الطبية العسكرية».