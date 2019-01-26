شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات لنقابة أطباء الأسنان فى اجتماعها الطارئ لبحث تأخر تكليف دفعة 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد بدوى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة قررت خلال اجتماعها الطارئ، اليوم، لبحث تأخر تكليف دفعه 2017، مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لعقد اجتماع طارئ بمجلس النقابة، وممثلين عن الدفعة خلال هذا الأسبوع، ومطالبتها بسرعة الرد على موعد فتح باب التكليف للدفعة.

وأوضح بدوى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النقابة قررت أيضا مخاطبة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، لعقد اجتماع مع لجنة الصحة، بحضور ممثلين النقابة وممثلين عن الدفعة لمناقشه تأخير التكليف خلال هذا الأسبوع ، بالإضافة إلى رفع دعوى بالقضاء الإداري ضد كل من المخاطبين بقانون التكليف لإثبات حق من أنهى امتيازه فى فبراير 2018، فى التكليف دون إنتهاء مدة سنة على شهادة امتيازه.

وأضاف أمين عام نقابة الأسنان، إنه تم تفويض هيئة مكتب النقابة بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وإلغاء حفل التخرج الخاصة بالنقابة العامة فى حالة عدم انتهاء الأزمة قبل مارس المقبل،على أن يتم تسليم الكارنيهات بالجمعية العمومية، ويوم الأربعاء من كل أسبوع تباعا.