"خليها فى المصنع" حملة جديدة لمقاطعة شراء السجائر بسبب ارتفاع أسعارها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى حملة جديدة تحت عنوان "خليها فى المصنع"، تهدف إلى مقاطعة شراء السجائر، نظراً لارتفاع أسعارها فى الأسواق.
هذه الحملة تأتى ضمن عدد من حملات المقاطعة لبعض المنتجات التى ارتفعت أسعارها بشكل كبير فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مثل حملة "خليها تصدى"، التى استهدفت مقاطعة شراء السيارات.
أسماء
زيكو
مصطفى
ويهدف منظمو حملة "خليها فى المصنع"، الضغط على الشركات، من أجل تخفيض أسعار السجائر، أو وقف ارتفاع أثمانها.
ووضع المقاطعون للسجائر موعداً لبداية الحملة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، بهدف إيصال رسالة للشركات بضرورة إعادة النظر فى أسعار السجائر فى الأسواق.
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