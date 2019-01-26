وزير التعليم ينفي إلغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن كل ما يقال عن إلغاء مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين أو توزيعها على عدة أشهر لتصرف مع الراتب، شائعات لا أساس لها من الصحة.
جاء هذا في تعليق له بإحدى المجموعات عبر تطبيق "واتس آب"، اليوم السبت.
وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل، شائعات عن إلغاء مكافأة الامتحانات، وهو مت نفاه الوزير.
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