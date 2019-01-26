الفريق عبد رب النبي يحكي بطولات الجيش من حرب اليمن إلى نصر أكتوبر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

نشر المتحدث العسكري عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم السبت، فيلمًا وثائقياً عن الفريق عبد رب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق؛ لإبراز دوره خلال حرب أكتوبر 1973.

وأوضح حافظ خلال الفيديو، أنه عاد من حرب اليمن في أواخر 1967 ليخوض ملاحم حرب الاستنزاف، كقائد للواء 118 مشاة ميكيانيكي، وهي أحد التشكيلات الميدانية بنطاق الجيش الثاني الميداني، ثم تولى رئاسة أركان الفرقة 16 مشاة ميكانيكي، حتى صدر قرار بتعيينه قائدا لها، إبان سنوات الإعداد والتجهيز للمعركة الفاصلة، لتخوض الفرقة ملاحم القتال الضاري شرق قناة السويس.

وتمكن مع فرقته من استعادة النقطة 57 وعاد رأس كوبرى الفرقة 16 إلى الوضع الذى كان عليه قبل تعرضه للهجمات المضادة واعتبرت معركة الطالية والنقطة 57 من أكبر معارك الدبابات.