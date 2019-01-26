أخبار مصر | رسائل مسجد الفتاح العليم تنطلق إلى العالم بـ3 لغات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسائل مسجد الفتاح العليم تنطلق إلى العالم بـ3 لغات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُرجمت الخطبة الأولى للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية من مسجد الفتاح العليم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية تحت عنوان "فجر جديد يشرق من أرض مصر".

وقال الأزهري إن الخطبة الأولى رسالة موجهة للعالم كله من أرض الكنانة، أن عهدًا جديدًا وعامًا جديدًا ستشهد فيه أرض مصر عدة شعارات الأول الأمل الذي يتحول إلى عمل، والثاني الحلم الذي يحققه العلم، والشعار الثالث الإرادة التي تتحول إلى إدارة، وإرهاب ينهزم، وجرح يلتئم، وشعب مترابط ينسجم، جيش عظيم يحمي وشعب كريم يبني.

وأضاف: آن لنا أن نصنع خطابًا دينيًا جديدًا تنطوي فيه صفحات مؤلمة من الإرهاب والكفر والعدوان والدماء وتمزيق الدول والشعوب، و أن يولد وينطلق للعالم من أرض مصر خطاب ديني جديد عميق مرتبط بأصله من القرآن والسنة وعلوم الأمة وحضارتها متصل بالعصر بمختلف أزماته وأسئلته وتحدياته قادر على حسن الربط ما بين هذين الأمرين.

وأوضح أن الوطنية معيار من معايير التدين الصادق وقدر الرجل يعرف بحنينه للوطن، نريد أن نبرز كل ما في كتبنا من معاني البر بالأوطان والانتماء لها والسعي في إعزازها، مضيفا أن المتطرفين صوروا الوطن على أنه حفنة تراب وأنه بديل للأمة، وأقول: "كيف تبني الأمم والحضارات إذا كانت الأوطان ممزقة تطحنها الحروب".

وأضاف أن العقود الماضية انطلقت فيها صور من الخطاب المخلوط بالمفاهيم المنحرفة التي شوهت صور الوطن حتى صورت لبعضهم أن تدينه لا يكمل إلا إذا سعى في وطنه بالخراب والدمار، قائلا لهم "متى كان التدمير طريقا إلى التعمير".

وأشار إلى أن من معايير التدين الصادق مبدأ الوطنية فكلما ازداد الإنسان تدينا حنيفا ازداد برا إلى وطنه، ومن سعى في أذي وطنه فإن ديانته منتقصة بلا شك، وقال رسول الله "من خرج على أمتي يضرب برا وفاجرها ولا يتحاشي من مؤمنها ولا يفي بذي عهد بعهده فليس مني ولست منه".

وأكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، تواصل 19 دولة معه، بخصوص مبادرة الوطن التي أطلقها الجمعة الماضية، موضحا أن هناك مؤتمرا صحفيا للإعلان عنها قريبً.

وأضاف: "بعد انطلاق الدعوة جاءني تجاوب وترحيب من عدد كبير من الدول، وبلغت حتى اليوم عدد الدول التي راسلتني ورحبت ما يزيد عن 19 دولة، وسأجمع أطروحاتهم ومكاتباتهم التي بينوا بها سعادتهم بتلك الدعوة وسنعلن عن كل ذلك في مؤتمر صحفي قريب، فمن أرض الكنانة مصر ستنطلق مسيرة النور".