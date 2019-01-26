أخبار مصر | غدًا.. "البرلمان" يناقش 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "البرلمان" يناقش 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة غدًا الأحد، 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج.م.ع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، وتستكمل الجلسة نظر المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ويصوت البرلمان في الجلسة العامة غدًا الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويناقش البرلمان في الجلسة العامة، اثنان وثلاثون طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النواب وهم النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد للمؤسسات الحكومية في المعاملات والتراخيص، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء الحق للمحافظين في اختيار مهندسي الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن سرعة إجراءات تخصيص أراضي زراعية لبناء المدارس، ومناقشة الطلب المُقدم من النائبة سهير الحادي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف معاش لذوي الإعاقة.

كما تناقش الجلسة الطلب المُقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المقاهي المنتشرة بدون تراخيص في مصر، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعميم خدمة السلالم المتحركة في محطات المترو وآخر عن سياسة الحكومة بشأن معايير اختيار رؤساء الأحياء بالمحليات، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تكدس التلاميذ في الفصول، ومناقشة طلب النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الصناعات التصديرية وخاصة قطاع الصناعات الدوائية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الطيران المدني.

وتناقش الجلسة الطلب المُقدم من النائب احمد بدران البعلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة في اختصاص كل من هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي، مناقش طلب النائب محمد الغول وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نزع ملكية أراضي هيئة الإصلاح الزراعي للمنفعة العامة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انهيار الطرق نتيجة توقف مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة البحيرة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر طن قصب السكر لتغطية تكاليف الانتاج، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل حل مشكلة تكدس القمامة بالشوارع، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة كرداسة.

وتناقش الجلسة الطلب المُقدم من النائب طارق فاروق متولي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات زيادة الاستثمارات في مصر، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة استخدام الأطفال في التسول، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد العتماني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطهير بحيرة المنزلة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد عبد الهادي حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد عبد الهادي حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكة الطرق بين القرى والمدن، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رسم الخطة الإعلامية لإظهار إنجازات ومشروعات الدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المنظومة الصحية في الريف والحضر، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الأسطول البحري التجاري المصري، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب فتحي ندا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي الزراعية لإقامة مراكز شباب بالقرى، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك.

وتناقش الجلسة الطلب المُقدم من النائبة شيرين فراج وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدماج الهندسة الإكلينيكية الطبية في المستشفيات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية.