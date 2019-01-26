انت الان تتابع شرم الشيخ تستقبل أول رحلة طيران من مطار سفنكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، أول رحلة طيران قادمة من مطار سفنكس الدولي، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران للخطوط الداخلية، رحلات طيران من المطار، وتم استقبال رحلة مصر للطيران إكسبريس، فور وصولها إلى مطار الشيخ الدولي، وعلى متنها الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، يرافقه رؤساء الشركات، ووفد إعلامي، بالورود، وتم رش المياه على جسم الطائرة كتقليد متبع لاستقبال أول رحلة تهبط في مطار شرم الشيخ قادمة من مطار سفنكس.

وشهد "المصري" ورانيا المشاط وزير السياحة، اليوم، التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي بتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة، من إجمالي 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس إلى المطارات الداخلية شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، من 25 يناير إلى 9 فبراير المقبل.يأتي