شرم الشيخ تستقبل أول رحلة طيران من مطار سفنكس

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مطار شرم الشيخ
استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، أول رحلة طيران قادمة من مطار سفنكس الدولي، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران للخطوط الداخلية، رحلات طيران من المطار، وتم استقبال رحلة مصر للطيران إكسبريس، فور وصولها إلى مطار الشيخ الدولي، وعلى متنها الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، يرافقه رؤساء الشركات، ووفد إعلامي، بالورود، وتم رش المياه على جسم الطائرة كتقليد متبع لاستقبال أول رحلة تهبط في مطار شرم الشيخ قادمة من مطار سفنكس.
وشهد "المصري" ورانيا المشاط وزير السياحة، اليوم، التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي بتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة، من إجمالي 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس إلى المطارات الداخلية شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، من 25 يناير إلى 9 فبراير المقبل.يأتي
وشهد "المصري" ورانيا المشاط وزير السياحة، اليوم، التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي بتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة، من إجمالي 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس إلى المطارات الداخلية شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، من 25 يناير إلى 9 فبراير المقبل.
يأتي ذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لـرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
حضر التشغيل التجريبي، الطيارون: سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات، أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ولفيف من قيادات الطيران المدني.
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