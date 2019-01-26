شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الـ25 بين السيسى والبشير بالقاهرة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل الرئيس السودانى عمر البشير، إلى القاهرة، الأحد، فى زيارة إلى مصر تستغرق يوما واحدا، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال سفير السودان لدى القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، إن الزيارة تأتى فى إطار التواصل السودانى مع الدول العربية، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية، موضحاً أنه من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية سودانية هى القمة الـ25 بين الرئيسين السيسى والبشير.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن المباحثات بين الرئيسين تتناول القضايا الثنائية بين البلدين وما تحقق من إنجازات فيها عقب عقد اللجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية بالخرطوم مؤخرا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يحيط «البشير» السيسى علماً بالجهود التى تضطلع بها السودان فى حل القضايا الأفريقية، واستضافة الخرطوم مفاوضات لحل النزاع فى أفريقيا الوسطى، خاصة أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى العام الجارى، عقب الوساطة السودانية الناجحة فى جنوب السودان، كما تتناول الزيارة القضايا العربية، خاصة مع اقتراب عقد القمة العربية المقبلة فى تونس، مارس المقبل.

وأشار «عبدالمحمود» إلى أن الوفد المرافق للبشير يضم وزير رئاسة الجمهورية، عبدالله فضل، ووزير الخارجية، الدكتور الدرديرى محمد أحمد، ورئيس جهاز المخابرات، الفريق عبدالله قوش.