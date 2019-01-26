شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفولة والأمومة» تُشيد بتدخل وزيرة التضامن لحماية «طفل البلكونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، بالإجراءات التى اتخذتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحماية «طفل البلكونة».

وأوضحت أن «والي» وجهت بتوفير كافة خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل الذي عرضته والدته لخطر السقوط من البلكونة، إذ تعرَّض الطفل للرعب خلال تجربة مريرة، ما يتطلب دعم نفسي من خلال دار متخصص تابع لوزارة التضامن لإزالة آثار ما بعد الصدمة التي ستتسبب للطفل في عواقب مستقبلية.