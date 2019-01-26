شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5 مليون فدان» يكشف تفاصيل مشروع الـ1000 فدان بقرية بيبان غرب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان، إنه تم التعاقد مع شركة الريف المصري على مساحة 1000 فدان في قرية بيبان بمنطقة غرب غرب المنيا.

وأضاف «زيدان» خلال حوراه مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» أننا سنقوم بتوطين 50 أسرة في هذه المنطقة من أجل إقامة حياة ريفية حقيقة.

وأشار رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان، إلى أننا نسعى لإقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني بالمنطقة، بالاضافة إلى توفير الخدمات التي تساعد المواطنين على التعايش في المنطقة.