شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تشن 9 حملات تموينية مفاجئة: «تحرر 200 محضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية إن إدارة الرقابة التموينية شنّت، السبت، 9 حملات مفاجئة على مختلف الإدارات التموينية لتشديد الرقابة وضبط الأسواق وأسفرت عن العديد من المخالفات وتحرير عشرات المحاضر.

وتنفيذاً لقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين ببدء الاوكازيون الشتوي تم استخراج 320 تصريح أوكازيون للمحال، وأسفرت الحملات عن تحرير 200 محضر تشمل «أوكازيونات دون الحصول على ترخيص، خبر ناقص، عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، ومخابز غير مرخصة».

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحاضر، وتولت النيابة التحقيق.