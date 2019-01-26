شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الخارجية يهنئ بطلي الاسكواش نور الشربينى وعلي فرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، بطلي الاسكواش المصريين نور الشربينى وعلى فرج لفوزهما في بطولة (جي.بي.مورجان للاسكواش) المقامة بولاية نيويورك الأمريكية. وكتب متحدث الخارجية، في تغريدة على حسابه بموقع التدونيات المصغرة «تويتر»، السبت: «خالص التهاني لبطلينا ‫نور الشربيني‬⁩ و⁧علي فرج‬⁩ أبطال سيدات ورجال بطولة (جي.بي.مورجان للاسكواش) ⁧‫بنيويورك».‬⁩

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