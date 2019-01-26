شكرا لقرائتكم خبر عن ‏تفاصيل لقاء رئيس «الجمارك» بأعضاء «الموارد البشرية» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، السبت، الاجتماع الأول للجنة الموارد البشرية بمصلحة الجمارك، والتي تم تشكيلها بقرار وزير المالية بمكتب رئيس المصلحة الإسكندرية.

وأصدر الاجتماع 8 قرارات، وشملت نقل عدد من العاملين من جهات أخرى بدرجاتهم المالية للعمل بمصلحة الجمارك والموافقة على إعادة تعيين بعض الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بعد استيفاء الاشتراطات والملاحظات والموافقة على تقرير صلاحية بعض العاملين بالمصلحة بعد انقضاء فترة الاختبار والموافقة على منح حافز التميز للسادة الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير ودبلوم الدراسات العليا بناءا على طلبهم وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجه الدكتوراه والماجستير وذلك بعد اعتماد السلطة المختصة .

كما شملت القرارات الموافقة على ضم مدة الخدمة السابقة لبعض حالات السادة العاملين بمصلحة الجمارك وذلك بعد اعتماد السلطة المختصة والموافقة على محو بعض الجزاءات التي تم توقيعها على بعض العاملين بمصلحة الجمارك المستفيدين بشروط المحو والنظر في ملاحظات التقارير الواردة من لجنة الموارد البشرية المنعقدة في 8/9/2018 وذلك عن الفترة من 1/1/2017 حتى 30/6/2017 واعتماد قواعد منح العلاوة التشجيعية للسادة العاملين المستوفين لشروط المنح في حدود نسبة 10% المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

أما بخصوص الترقيات الخاصة بالعاملين بالمصلحة الذين استوفوا المدد البينية للترقية بجميع الدرجات المختلفة فهي تتم وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي لم يتم اعتماد جداول المستويات الوظيفية به حتى الآن وفى حال اعتمادها فسوف تتم الترقيات في أسرع وقت.