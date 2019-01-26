شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد الرمد تثمن مبادرة السيسي «نور حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمنت الدكتورة ليلى حسن، عميد معهد الرمد، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «نور حياة» للكشف على أمراض العيون، مشيرة إلى أن هناك أطفال يعانون من أمراض في العيون، والأهل لا يشعرون.

وأشارت «حسن»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، إلى أن معالجة أمراض العيون مبكرا، تمنع حدوث إعاقة بصرية فيما بعد، منوهة بأنه لا يوجد في مصر أي احصائيات عن أمراض العيون، وضعف البصر، وأنهم يجرون 180 عملية تتعلق بالعيون أسبوعيا في معهد رمد التذكاري.