شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» عن نتائج الفصل الأول بجامعة القاهرة: «ستظهر تباعًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء الامتحانات، مشيرًا إلى أن النتائج سوف تظهر تباعًا بالكليات، وحتى منتصف شهر مارس القادم.

وتم اعتماد نتيجة 295 مقرر بكلية العلوم من بين 323، مع تبقي نتيجة ٣٣ مقرر سيتم إعلان نتائجها الأسبوع القادم.

أعلنت كلية الإعلام، نتائج جميع مقررات الفرقة الرابعة ويتم إعلان نتائج باقي الفرق الاثنين 28 يناير، كما أعلنت كلية الآداب نتائج برامج الساعات المعتمدة.

ومن المقرر أن تعلن كليتي الزراعة والتربية النتائج، الأحد 27 يناير، فيما تعلن كلية الدراسات الأفريقية النتائج يوم الاثنين 28 يناير، لتبدأ في مشروع إعداد الألف قائد إفريقى للانفتاح على إفريقيا في كل المجالات، فيما يتم إعلان نتائج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة يوم الثلاثاء 29 يناير.