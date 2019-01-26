شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار «شرم» قادمًا على متن أول رحلة من «سفنكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع احتفالات الطيران المدني بالعيد الـ89، وتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية من مطار سفنكس الدولي، زار الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، مطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير والتحديث بالمطار، في إطار متابعة ما تم تنفيذه من أعمال إنشائية والمرافق المحيطة بالمطار، ووفقا لخطة التطوير التي تتبعها وزارة الطيران المدني لمنشآت ومباني المطارات المصرية بما يتناسب مع متطلبات التطوير والرؤية المستقبلية.

كما استمع الوزير إلى عرض توضيحي من الطيار، طارق فوزي، رئيس الشركة المصرية للمطارات حول آخر التطورات الجديدة بمطار شرم الشيخ الدولي والطاقة الاستيعابية الحالية والمتوقعة والرؤية المستقبلية للمطار.

شملت عمليات التطوير، مشروع توسعة مبنى الركاب رقم ٢ لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7.5 ملايين راكب إلى 10 ملايين راكب سنويًا.