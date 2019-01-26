شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري ينهي مهمته التطوعية في جنوب السودان: «أجرينا 17 عملية مجانًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينهي الوفد الطبي المصري لجمعية «ماري مرقس» التابعة للكنيسة الأرثوذكسية زيارته إلى مدينة واو بجنوب السودان، غدًا الأحد، بعد تقديم خدماته الطبية المجانية للمرضى على مدار 5 أيام متتالية.

وقال الدكتور ناصر عيسى، رئيس الوفد الطبي المصري، إن الوفد وصل جنوب السودان، الأربعاء الماضي، واستلم مهام عمله في مستشفى واو التعليمي، مشيراً إلى أن الوفد الطبي مكون من 12 طبيب متخصص في جراحة العظام، أمراض الأطفال، وأمراض الباطنة.

وأوضح «عيسى» أن الفريق بدأ بإجراء عمليات جراحية لمرضى العظام والعيون، بالإضافة إلى القيام باستشارات طبية أخرى في عدة تخصصات، حسب ما نقل عنه موقع «راديو تمازج»، مضيفًا أن الوفد أجرى 17 عملية جراحية مجانًا.

وتعد هذه الزيارة الثانية لجمعية «ماري مرقس»، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، إلى مدينة واو بجنوب السودان، في أقل من ثلاثة أشهر.