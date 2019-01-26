شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إعدام 24 ألف بطة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، أمر محافظ المنوفية، اللواء سعيد عباس، بتنظيم حملات تفتيشية دورية على مزارع الدواجن بنطاق المحافظة، للكشف عن الأمراض الوبائية والمعدية، إذ تم تشكيل لجنة مكوّنة من الطب البيطري والصحة والزراعة، للمرور على مزارع الدواجن بنطاق المحافظة.

وأسفرت اللجنة عن ضبط أكثر من 24 ألف بطة، عُمر 21 يوما، بمزرعة دواجن بقرية أبو العوالي، مركز أشمون، مصابة بمرض «سالمونيلا إنتراتيدس»، إذ أكدت اللجنة أنه بفحص العينة وعمل كافة الفحوصات اللازمة، تبين للجنة إيجابية المرض لدى الدواجن، وتم إعدام 24 ألفًا و320 بطة، بطرق صحية آمنة، وغير ضارة بالبيئة.

وشدّد محافظ المنوفية على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة على كافة المزارع بنطاق المحافظة، مؤكدًا على استمرار الحملات التفتيشية لضبط المخالفين وحماية المستهلك وتوقيع أغلظ العقوبات ضد المخالفين الذين تسول لهم أنفسهم التلاعب بصحة المواطنين وسلامتهم.