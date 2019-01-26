شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطمئن طلاب «إعدادية بني سويف»: حقوقكم محفوظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على تداول مقطع فيديو لشخص يبحث عن أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمدرسة ببني سويف، قائلًا إن من ظهر بمقطع الفيديو هو من أهالي القرية وكان يحاول مساعدة المدرسين والوصول إلى ورق الامتحانات.

وقال «حجازي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، إن الموضوع برمته تم تحويله للنيابة العامة، وتقرر إيقاف رئيس اللجنة ومراقب اللجنة 3 أشهر لحين الفصل في الواقعة، مؤكدا أن حقوق الطلاب محفوظة لأنه لا دخل لهم بإضاعة ورق الامتحانات.

ولفت إلى أنه تم نقل ورق الإجابة بشكل غير قانوني للإدارة التعليمية، حيث تم نقله بواسطة «موتوسيكل» بدلا من انتظار سيارة نقل ورق الإجابة.