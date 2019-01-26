شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال بلا مأوى»: 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع لتقديم الخدمات للمشردين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم برنامج «أطفال بلا مأوى» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حازم الملاح، إنه نتيجة أوضاع الصقيع التي عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور غادة والي، بتشكيل فرق مشتركة من «التدخل السريع» و«أطفال بلا مأوى» للنزول إلى الشارع وتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف «الملاح» خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن فريق التدخل السريع يقوم بإنقاذ كبار السن والمشردين ومن خلال فريق «أطفال بلا مأوى» يتم إنقاذ الأطفال الموجودين في الشارع من خلال 17 وحدة متنقلة، مشيرا إلى أن تلك الوحدات تجوب محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات، ويعمل بداخل هذه الوحدة المتنقلة فريق مدرب من الأخصائيين (اجتماعي ونفسي ونشاط ومسعف وإدارة حالة).

وأوضح «الملاح» أن هناك حالات كثيرة تم إنقاذها وإيداعها في دور الرعاية، ومن يرفض الذهاب مع الفريق يتم خدمتهم وتقديم وجبات ساخنة وأغطية لمواجهة البرد، لافتا إلى أن بعض التحديات التي تواجه الفريق هي رفض بعض الحالات الذهاب مع الفريق، خاصة أن هناك بعض الحالات التي تتخذ من التسول مهنة.

وأشار «الملاح» إلى أن خمس مؤسسات تابعة لوزارة التضامن تم تطويرها بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، والتي تقوم بتقديم الخدمة للأطفال (بنين وبنات) وتقدم رعاية كاملة من خلال مجموعة من الأخصائيين المتواجدين داخل المؤسسات، والذين يعملون على تأهيل الأطفال نفسياً واجتماعياً، بالإضافة إلى أن هناك مؤسسات تعليمية لإلحاق الأطفال بالدراسة.