شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل صاحبة «فيديو البلكونة» بعد بكاء طفلها: «ماما مش بتضربني خالص.. سيبوها» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار مدحت مكي، المحامى العام لنيابات أكتوبر، السبت، بإخلاء سبيل هند الروبى، صاحبة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بإدخال نجلها «أسامة»، إلى شرفة شقتها عن طريق نافذة السلم، بضمان محل إقامتها.

وأكدت النيابة أن القرار راجع إلى ظروف المتهمة- عاملة نظافة- الإنسانية، وحرصًا على عدم تفكك الأسرة المكونة من الطفل المجني عليه و3 أشقائه آخرين، أصغرهم عمره 5 سنوات.

واتخذت النيابة قرارًا بتشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى مهمتها إعداد تقرير شهري عن حالة الطفل المجني عليه، إضافة إلى ظروف معيشته مع الأسرة، كما أمرت النيابة بعرض المتهمة على ديوان عام قسم شرطة ثالث أكتوبر لأخذ تعهد عليها بعدم تعريض حياة الطفل «أسامة» للخطر، وكذا أخذ ذات التعهد على والد الطفل.

وشهدت التحقيقات بكاء الأم المتهمة بالإهمال وتعريض حياة نجلها للخطر، وقولها: «لم أكن أقصد إيذاء ابني»، وعقب مواجهة النيابة لها بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما بكى الطفل المجني عليه، وطالب بإخلاء سبيل أمه «ماما مش بتضربني خالص، ساعات بس لما بعمل حاجة غلط بتزعق لىّ، سيبوا ماما».

وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهمة طلبت الأم مشاهدة ابنها، واحتضنته بشدة: «متزعلش مني يا أسامة».

وذكر زوج المتهمة، أمام النيابة، أن زوجته تنفق على الأسرة بأكلمها، كونه تعرض إلى ظروف صحية حالت دون عمله خلال الفترة الحالية، كما أنه وقت الواقعة كان مسافرًا إلى مسقط رأسه فى محافظة الفيوم.