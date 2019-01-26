شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: فيلم «الضيف» يُحرف القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن استيائه من كثرة الأخطاء الدينية في فيلم الضيف، قائلا: «ده فيه تحريف للقرآن الكريم».
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «عدد الأخطاء القرآنية كثيرة جدا.. لازم الرقابة على المصنفات الفنية للتحقيق.. ولابد من سحب الفيلم من السينما وإعادة تصحيح الآيات والأمور الفقهية الخاطئة».
وأضاف: «لأن عندنا القرآن يتيم مفيش حد من المؤسسات الدينية انتفض على تحريف كتاب الله في الفيلم، وسوف تظل راسخة بصورة خطأ في أذهان الناس».
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الجندي: فيلم «الضيف» يُحرف القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.