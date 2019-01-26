شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: فيلم «الضيف» يُحرف القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن استيائه من كثرة الأخطاء الدينية في فيلم الضيف، قائلا: «ده فيه تحريف للقرآن الكريم».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «عدد الأخطاء القرآنية كثيرة جدا.. لازم الرقابة على المصنفات الفنية للتحقيق.. ولابد من سحب الفيلم من السينما وإعادة تصحيح الآيات والأمور الفقهية الخاطئة».

وأضاف: «لأن عندنا القرآن يتيم مفيش حد من المؤسسات الدينية انتفض على تحريف كتاب الله في الفيلم، وسوف تظل راسخة بصورة خطأ في أذهان الناس».