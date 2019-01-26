شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«تنظيم الإعلام»: المجلس يثمن مبادرة القنوات العربية والأجنبية لتقنين أوضاعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية تقنين أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بتقديم طلبات لإنشاء استوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي والحصول على تراخيص بالبث أيضاً من خارج المدينة واستلام أجهزة البث المباشر المؤجرة من مدينة الإنتاج الاعلامي.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس يثمن الاستجابة السريعة للعديد من القنوات ويهيب بباقي القنوات أن تنهى إجراءات تقنين أوضاعها تنفيذا للقانون وتسهيلا لأداء مهمتها، مضيفا أن تطبيق القانون يأتي لتنظيم العمل الإعلامي وتسهيل مهمة أداء المراسلين لعملهم.

وكانت أولى القنوات التي تقدمت لتقنين أوضاعها (العربية – سكاى نيوز – وقنوات سعودية أخرى بالإضافة إلى التليفزيون الفرنسي الحكومي وشركة أيريس ميديا)، حيث تعاقدت هذه القنوات مع مدينة الإنتاج الإعلامي، وجارى إعداد الاستوديوهات الخاصة بها، وتلقى المجلس الأعلى طلبات منها لاستكمال تقنين أوضاعها.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى قد وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها طبقا للقانون وذلك بالتنسيق مع المركز الصحفي للمراسلين الأجانب والهيئة العامة للاستعلامات، ويتم حالياً متابعة تقنين أوضاع المكاتب الإخبارية ومنع استخدام أجهزة البث المباشر إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.