شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «تشريعية النواب»: الاستقرار الذي أقرته الشرطة سبب الانطلاقة الاقتصادية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن «الشرطة المصرية استطاعت الحفاظ على الوطن بشهادة العالم أجمع، وضربت الأمثلة في القضاء على الخارجين عن القانون، الحقيقة كان لها أدوار بطولية والشعب شعر به».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أن «الاستثمار زاد والانطلاقة الاقتصادية سببها الاستقرار الذي أقرته الشرطة في مصر».

وأوضح أن «التحية للشرطة واجبة.. دماؤها سالت من أجل الحفاظ على الوطن»، داعيا الشعب للتكاتف مع أجهزة الأمن.