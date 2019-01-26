شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني للشرطة: «الناس عرفت قيمتكم بعد مؤامرة 25 يناير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر عمر شيبة، عضو مجلس النواب بأسيوط، إن ما شهدته مصر في 25 يناير مؤامرة عالمية هدفها إثارة الفوضى بالمنطقة.

وأضاف «شيبة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أن الشعب والشرطة أسقطوا المؤامرة في 30 يونيو.

وتابع مخاطباً الشرطة: «قيمتكم الناس عرفتها بعد انقلاب 25 يناير».