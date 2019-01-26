شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-28 عقدة جنوبية وارتفاع الاموج ما بين 3-4 أمتار، والضغط 1008 مللى بار وحالة البحر مضطربة.
وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
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