شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري»: بعض المنظمات الدولية تهدف لعرقلة دور مصر في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشرطة المصرية عادت لقوتها وقدارتها، بعد إفشال مخطط الخونة في 28 يناير 2011.
وقال «بكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، إن مصر ليس بها معتقلين وجميع المحبوسين محتجزين بأمر قضائي، منظمة العفو الدولية أصدرت اليوم تقريراً يهاجم مصر دون سند أو دليل وتتحدث عن معتقلين سياسيين، هذه المنظمة ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها مصر، المنظمة فقدت مصداقيتها وتحرض على بلدنا.
وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض المنظمات الدولية تهدف لعرقلة دور مصر في المنطقة ولكن مخططاتهم اتفضحت أمام الجميع.
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