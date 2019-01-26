شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُطمئن طلاب «إعدادية بني سويف»: حقوقكم محفوظة وفقًا للقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فور حدوث واقعة فقدان ورق إجابات مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بالصف الثالث الإعدادي بامتحانات نصف العام، الخاص بطلبة لجنة مدرسة «بدر الكبرى» الإعدادية رقم 254 قرية تلت التابعة لإدارة الفشن التعليمية، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمتابعة لدراسة الموقف والمتابعة الميدانية.

وقال «حجازي» في تصريحات صحفية، السبت، إن اللجنة توصلت إلى فقدان أوراق إجابة مادتي (الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية) لـ98 طالبا منتظما و3 طلاب منازل، يوم الأحد 20 يناير 2019، وبناء عليه تقرر إيقاف محمد عبداللطيف على عبدالله، معلم أول أ بمدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية للغات، ومراقب أول بلجنة مدرسة بدر الكبرى الإعدادية بناحية قرية تلت التابعة لإدارة الفشن التعليمية، وماهر طه أحمد طه، معلم خبير، مدير مدرسة عبدالرحمن بن عوف الإعدادية والمكلف بالعمل رئيسا للجنة مدرسة بدرى الكبرى، عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالتهما للنيابة العامة وأن الموضوع قيد التحقيق.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام إلى أن حقوق الطلاب محفوظة وفقا للقانون، وأن الوزارة حريصة على الحفاظ على حقوق الطلاب.

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