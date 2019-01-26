شكرا لقرائتكم خبر عن قطعة من كسوة الكعبة بمعرض الكتاب.. وصانعها: من الذهب والحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض جناح المملكة العربية السعودية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قطع من كسوة الكعبة الشريفة والمصنوعة من الحرير والخيط المطلى بالذهب. وشرح الصانع ويدعى حمدان حمد اللبنانى طريقة تصنيع الكسوة من البداية إلى النهاية.

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