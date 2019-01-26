التموين: تحرير 17 محضر بشمال سيناء لعدم الإعلان عن أسعار السلع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة رقابية على الأسواق في محافظة شمال سيناء بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لضبط الأسواق والاطمئنان على توفير الأرصدة للسلع التموينية والدقيق. وقامت الحملة بالمرور على مخزن رقم 2 بالعريش للسلع وكذلك بالمرور على مطحن شرق الدلتا لمتابعة سير العمل بالمطحن والاستعداد للصرف من بداية الشهر المقبل وأسفرت عن تحرير 17 محضر عدم شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار لدى المحلات التجارية وكذلك وجود أرصدة من السلع التموينية تكفى لمدة شهرين ودقيق لمدة 10 أيام وهناك حالة من الاستقرار فى الأسعار بجميع مدن المحافظة وهى الشيخ زويد وبئر العبد ورفح والعريش ونخل والحسنة.

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