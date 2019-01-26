شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365”: شهادة دولية رسمية بنجاح الإصلاح الاقتصادى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "شهادة دولية رسمية بنجاح الإصلاح الاقتصادى فى مصر" تستعرض ”الخليج 365” فى عددها الصادر غدا، الأحد، تقرير صندوق النقد الدولى الذى قال إن مصر قصة نجاح قدمت للمستثمرين شهادة استثنائية حول البرنامج بعد تحقيق معدل نمو مرتفع وتراجع عجز الميزانية.. وانخفاض البطالة ومستوى التضخم، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى. واقرأ فى عدد الغد أيضا.. واقرأ فى عدد الغد أيضا.. -292 وحدة صناعية بمجمع أسيوط أمام المستثمرين قبل نهاية العام -شهادة دولية رسمية بنجاح الإصلاح الاقتصادى فى مصر -شهادة دولية رسمية بنجاح الإصلاح الاقتصادى فى مصر -«النقد الدولى »: مصر قصة نجاح قدمت للمستثمرين شهادة استثنائية حول البرنامج -تحقيق معدل نمو مرتفع وتراجع عجز الميزانية.. وانخفاض البطالة ومستوى التضخم -تحقيق معدل نمو مرتفع وتراجع عجز الميزانية.. وانخفاض البطالة ومستوى التضخم -وزير المالية لـ"الخليج 365": 2 مليار دولار من الصندوق تصل فبراير المقبل.. و"النقد الدولى" يشيد بصبر الشعب المصرى والتزامه بـ"الإصلاح" المقبل.. و"النقد الدولى" يشيد بصبر الشعب المصرى والتزامه بـ"الإصلاح" -"المشروعات الصغيرة" أعاد الحياة لمطبعة عبدالحميد فى القليوبية.. حصل على قرض 2 مليون من الجهاز للتطوير - 11 وزيرا أمام البرلمان فى أسبوع - 11 وزيرا أمام البرلمان فى أسبوع -44 طلب إحاطة لـ«المصيلحى ».. ووزيرا الطيران والسياحة يستعرضان خططا لتعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا.. و«معيط » و «السعيد » يشاركان فى مناقشة الحساب الختامى للدولة -الرئيس خلال زيارته للعاصمة الإدارية: المصريون يقدرون جهود الدولة فى المشروعات العملاقة -الرئيس خلال زيارته للعاصمة الإدارية: المصريون يقدرون جهود الدولة فى المشروعات العملاقة -المحامى محمد بهاء أبوشقة فى حوار لـ"الخليج 365": قانون "بناء الكنائس الموحد" نقلة نوعية فى التشريع -بعد الإفراج عنهن.. غارمات لـ"الخليج 365": الرئيس فك كربنا وأعادنا للحياة مرة أخرى -بعد الإفراج عنهن.. غارمات لـ"الخليج 365": الرئيس فك كربنا وأعادنا للحياة مرة أخرى -الصحافة الإماراتية تكشف عن تلاعب فى أوراق المجنسين.. فضيحة فساد تطارد منتخب قطر فى كأس آسيا -نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع "التعليم" خلال أيام -نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع "التعليم" خلال أيام -وزير البترول: إنتاج مصر من الغاز سيصل لـ8 مليارات قدم مكعب يومياً خلال 2 -"الملا" يؤكد زيادة الإنتاج عقب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل جميع مشروعات تنمية الحقول -"الملا" يؤكد زيادة الإنتاج عقب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل جميع مشروعات تنمية الحقول -طقس غير مستقر.. انخفاض حرارة الجو 5 درجات بدءاً من اليوم -قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق إطارى مع الصين للتعاون فى مجال الطاقة الإنتاجية -قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق إطارى مع الصين للتعاون فى مجال الطاقة الإنتاجية -وزير القوى العاملة يوزع 446 شهادة أمان بالأقصر -ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى فى 8 أشهر -ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى فى 8 أشهر -الشركة الروسية لإنشاء "الضبعة" تسلم تقرير الأمان النووى لـ"الكهرباء" -وزير الدفاع: نحرص على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية -وزير الدفاع: نحرص على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية -الفريق أول محمد زكى يشهد الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية دفعة نوفمبر 2018



كانت هذه تفاصيل خبر ”الخليج 365”: شهادة دولية رسمية بنجاح الإصلاح الاقتصادى فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.