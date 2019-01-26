شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حملات إشغالات مكثفة بأحياء جنوب والهرم وبولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة حملات مكثفة لرفع الاشغالات المتواجده داخل مواقف السيارات بالعديد من القطاعات بنطاق المحافظة .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى تصريحات له، إن حى الهرم قام برفع كافة الإشغالات من موقف الكيلو 28 ورفع الباعة الجائلين منه وعربات المأكولات وكل أوجه الإشغال المخالفة، والتى تتسب فى أحداث اعاقة مرورية داخل وخارج الموقف وتعديهم على حرم الطريق العام .

ووجه راشد رئيس حى الهرم بالمرور الدورى على المواقف للتأكد من عدم تكرار الإشغالات.

وأكد، أن أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والهرم شنت حملات مسائية على مدار يومين لإزاله الاشغالات من طريق كفر طهرمس وشارع الريحانى والعشرين وفيصل واحمد حمد والملكة وسكه المدرسة وعبد الحميد البندارى بحى بولاق الدكرور، وشوارع الوفاء والأمل واللبينى هرم وزغلول والمجزر والمريوطية والرماية والمنصورية بحى الهرم وشوارع الاهرام والغرفة التجارية ويافع ابن يزيد والجامعة والبحر الأعظم بحى جنوب الجيزة .

ومن جانب أخر قام حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع جهاز السرفيس بمحافظة الجيزة بنقل موقف عشوائي للميكروباصات أمام مستشفي أم المصريين، كان يتسبب في إعاقة الحركه المرورية والمشاة، وضوضاء شديد بالمنطقة وذلك فور قيام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد المنطقة منذ أيام وقيادتة حمله لرفع الإشغالات بقطاعات حي جنوب، كما قامت الإداره العامة للمرور برفع عدد من السيارات بدون لوحات معدنية وبدون رخص سير لضبط الشارع.