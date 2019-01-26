شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل ربة المنزل المتهمة فى واقعة "طفل البلكونة" بعد تعهد بالحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل "هند" ربة منزل، والمتهمة فى القضية المعروفة إعلامايا "طفل البلكونة" بالإهمال وتعريض حياة ابنها للخطر، عن طريق إجباره بالوقوف فى نافذة شقة للتسلل إلى بلكونة مجاورة، بعدما فقدت "مفتاح" شقتها، والتى ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كتبت تعهدا على نفسها بعدم التعرض له مرة أخرى.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة، تقدم ببلاغ للنائب العام، فى واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدي الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة نظرا لأن السيدة فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل " بأنه لا يستطيع وسيقع " وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوى، إلى أنه حرصاً علي مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة على أن المجلس يتابع على مدار الـ 24 ساعة، ويرصد أى انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليتدخل على الفور لحماية أى طفل معرض للخطر.