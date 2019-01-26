وزير الأوقاف يتلقى رسالة تهنئة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى للسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم السبت، رسالة تهنئة بالعام الجديد من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وبمناسبة اليوم العالمى للسلام 2019م.

أعرب فيها عن فائق تقديره واحترامه لوزير الأوقاف، مع أطيب تهانيه القلبية بالعام الجديد على أمل أن يعم السلام في مصر الحبيبة والعالم أجمع.