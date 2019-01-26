شاهد في دقيقة.. مسلسلات تركية تسخر من "تميم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهان أمير قطر تميم بن حمد دولته بالانبطاح لسلطان الأوهام العثماني بعد أن سلم مفاتيح دولته في اتفاقية العار العسكرية. لم يكتف بذلك بل عمل على فرض الثقافة التركية على شعبه، وأجبرهم على الاستماع لمسلسل "قيامة أرطغرل" محتفيا بأبطاله، لينال جزاء ذله بالإهانة من الأتراك في المسلسلات التركية.

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