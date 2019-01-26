فيديو.. "الداخلية" تقتحم 77 بؤرة إجرامية تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داهمت وزارة الداخلية 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" ضبط خلالها 606 متهمين. واستهدف قطاع الأمن العام تجار السلاح، ونجح فى ضبط 1059 قطعة سلاح نارى عبارة عن " أر بى جى - 84 بندقية آلية -رشاش - 211 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" - 81 طبنجة – 681 فرد محلى الصنع - 3945 طلقة مختلفة الأعيرة - 1652قطعة سلاح أبيض". وداهمت قوات الشرطة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، عثر بداخلها على "فرد محلى – 8 طلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع أسلحة بيضاء – أدوات وأجزاء التصنيع". واستهدفت الحملات الأمنية الهاربين من الأحكام القضائية، ونجحت فى ضبط 1924 حكم جناية، و162857 حكم حبس، 252840 حكم غرامة، و60478 حكم مخالفة. ونجح قطاع الأمن العام فى ضبط 14 تشكيلًا عصابيًا ضموا 41 متهمًا، إرتكبوا 79 حادث سرقة متنوع، وإعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 58 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، إنتحال صفة، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 87 متهما.

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