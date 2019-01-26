شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "جنة" فتاة الرز بلبن التى اشتعلت مواقع التواصل من أجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رز بلبن مامتى إدارة جنة" كلمات قليلة كتبت على صندوق صغير حملته الطفلة جنة بحثاً عن حلم فى مشروع جديد ونشر والدها صورتها على مواقع التواصل الإجتماعى فقامت لادنيا ولم تقعد.

كثير من رواد مواقع التواصل تعاطفوا مع جنة خصوصاً أن بعض من ناشرين الصور قالوا أنها تعمل من أجل مساعدة والدتها التى إنفصلت عن ولادها فيما قال أخرين أو والدها توفى فقامت الفتاة ذات الثمان سنوات بالوقوف بجانب أمها ورغم ما فى هذه الأفكار من نبل إلا أنها كلها ليس لها أساس من الصحة.

قامت كاميرا دوت مصر قناة الخليج 365 بالسفر إلى المنصورة للوقوف على حقيقة هذه الصورة التى زلزلت أركان مواقع التواصل فى 24 ساعة فكانت المفاجأة الفتاة تعيش مع والديها والأسرة سعيدة ولكن بالتأكيد للصورة قصة أخرى.

قال فتحى زين العابدين :مشروع جنة عبارة عن تجربة والحمد لله نجحت والفكرة كانت انى بعمل دعاية لمنتج زوجتى بتعمله حلو وهو الأرز باللبن وقمت بعمل الدعاية للمشروع عن طريق إبنتى الجميلة ولكن بعض الناس فهمت الموضوع غلط وإفتكروا انى بشحت بها الموضوع كله إنى بعامل بنتى زى ما والدى عاملنى عشان لما تكبر تعتمد على نفسها.

وأضاف فتحى :من الحاجت اللى ضايقتنى الكلام الكتير عن إزاى تشيلها الصندوق ده كله وحرام عليك وعمالة الأطفال وغيره كتير عموماً البنت بتقف بصندوقها قدام المحل يعنى مش باسيبها لحظة وكمان الصندوق نفسه أقل من نصف كيلو يعنى ربع وزن شنطة المدرسة وهى بتشتغل معايا فى الأجازة وبتسيبنى كل شوية عشان تروح تلعب لأنها طفلة فى الأول وفى الأخر.

"انا وجنة فكرنا فى الفكرة وباباها مامنعش" بهذه الكلمات بدأت رباب نبيل والدة جنة حكاية كيف بدأت فكرة "الرز بلبن" مكملة:كانت المشكلة فى بداية المشروع هو كيفية عرض المشروع وجاء الحل على لسان جنة التى تبرعت بالترويج قائلة سيبوا الموضوع ده عليا.

توضح رباب فكرة الصندوق :باباها صنع الصندوق وقال إنه هايخليها تقف قدام محله وفكرة "الرز بلبن" جات فى لحظتها كدة من غير ترتيب وطموحنا فى الفترة الجاية اننا نكبر المشروع ونعمل منه سلسلة محلات.

من الحاجات اللى ضايقتنا جيرنا قالولنا الناس عايزة تتواصل معاكم وناس عشان فيه ناس بتجمعلنا تبرعات وكلام على السوشيال ميديا مش حلو زى إنقذوا جنة وإزاى مامتها تسيبها كدة وكل الكلام ده مش حقيقى انا مش بسيب جنة لحظة واحدة.

تتحدث جنة صاحبة الثمان سنوات عن مشروعها قائلة: الناس كبرت الموضوع وخدته فى طريق غير اللى هو عليه يعنى أنا مامتى بتعمل منتج وأنا ببيعه قدام محل بابا بس وماطلبتش مساعدة من حد وأنا صاحبة الفكرة وماما وفقت عليها لان ماما بتعمل "الرز بلبنط بتاع ماما جميل وبتعمله من غير ماء وزعلت من الناس اللى بتقول عليا شحاته طب هالبس هدوم كدة ازاى.

وعن ردود فعل الناس على الطبيعة تقول جنة: الناس كانت بتقولى انتى شاطرة انك صغيرة وبتعتمدى على نفسك وانا كان نفسى أعمل مشروع ومكنتش عارفة اعمل ايه لحد ماجتلى فكرة "الرز بلبن" وأكتر حاجة زعلتنى كلام الناس على الفيس بوك زى ساعدوها عشان باباها طلق مامتها أو ان باباها مش موجود لكن الحقيقة اللى عايز يساعدنى فعلاً يجى يشترى منى.