القبض على مُدان باقتحام مركز شرطة دير مواس في المنيا ومقر النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا وقطاع الأمن العام، القبض على محكوم عليه في قضيتي اقتحام مركز شرطة دير مواس والنيابة الإدارية بدير مواس. كانت وحدة مباحث مركز شرطة دير مواس بالمنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد تمكنت من ضبط المدعو "علي . ع . ن – 60 سنة - مزارع" ، ومُقيم بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده بالسجن 10 سنوات في قضية اقتحام مركز شرطة ديرمواس، والسجن 7 سنوات في قضية اقتحام النيابة الإدارية بدير مواس.

تحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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