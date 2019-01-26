مصر | السجن المشدد لـ 9 متهمين 3 سنوات بخطف مضيف تغذية بمستشفى وادي النيل ووالده

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عاقبت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وجوزيف ادوارد وأمانة سر محمد الجمل ومحمد خميس بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

وقضت المحكمة ببرائتهم من التهم الرابعة والخامسة، وبراءة نادية عطية ومحمد عبد الفتاح سلامة " من اتهامات اخرى، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام وذلك لاتهامهم بخطف والتعدى على مضيف تغذية بمستشفى وادى النيل ووالده وهتك عرضهم وتصويره عريا وسرقوهما بالأكراه بمنطقة الوايلي.

وكان المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، احال القضية رقم 1879 لسنة 2017 جنايات الوايلي، والمقيدة برقم 2481 لسنة 2017 كلي غرب القاهرة، لانه فى يوم 7 مارس 2017 بدائرة قسم شرطة الوايلي محافظة القاهرة، قام المتهمون كل من يحيى عبد الرحمن رضوان " هارب" 62 سنة سمسار، وعبد الرحمن يحيى عبد الرحمن رضوان "محبوس"، ومصطفى شحاته عبد الجواد وشهرته (شحاته أبو كف) "هارب" سائق، وحمادة بشير محمد الصغير "هارب"، وأحمد بشير محمد الصغير "هارب"، وسامح بشير محمد الصغير "هارب"، ومحمد عبد الرحيم محمد أحمد وشهرته (محمد السائح) "هارب" 32 سنة مالك حانوت، وعصام محمد أحمد رزق "محبوس"، ونادية عطية حامد "هارب"، ومحمد عبد الفتاح سلامة "هارب"، إلى المحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم استعراض القوة التلويح بالعنف تجاه المجني عليهما أحمد عبد العال محمد عبد العال ووالده عبد العال محمد عبد العال واقتحموا منزلهما حال تواجدهما فيه وتعديًا عليهما بالضرب واقتادًا المجني عليه الأول إلى مخزن العقار القاطنين به وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسهما وتكديرًا منهما وسكينتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر.

كما قام المتهمون بناءًا على تلك الجريمة ارتكاب الجرائم في ذات الزمان والمكان بأن قاموا بالقبض على المجني عليه الأول سالف الذكر واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقد اقترن ذلك بتعذيبه بتعذيبات بدنية على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا المنقولات، والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن اقتحموا مسكنهما، وتعدوا عليهما بالضرب فبثا الرعب في نفسهما وشلا بذلك مقاومتهما وتمكنًا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات- على النحو المبين بالتحقيقات، وهتكوا عرض المجني عليه الأول سالف الذكر- بالقوة – بأن ارتكبوا الأفعال الموصوفة بالاتهام الثاني وأشهروا في وجهة أسلحة بيضاء. فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقومته واجبروا على حسر ملابسه عنه بالقوة كاشفين عن عورته.

وكذلك اعتدى المتهمين على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه الأول سالف الذكر- بأن التقطوا له مقطعًا مصورًا وهو عار الجسد- دون رضائه، وضربوا عمدًا المجني عليهما سالفي الذكر مع سبق الإصرار وكان ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء، وقاموا بالتعدي عليهما بالأسلحة المذكورة، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يومًا، وحازوا وأحزروا أسلحة بيضاء بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وقاما المتهمان التاسعة والعاشر بالاشتراك بطريق التحريض مع المتهمين من الأول حتى الثامن على ارتكاب الجرائم الموصوفة بالاتهامات السابقة.