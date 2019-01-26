أخبار مصر | الأعلى للإعلام يثمن استجابة القنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر لتقنين أوضاعها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأعلى للإعلام يثمن استجابة القنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر لتقنين أوضاعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية، تقنين أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بتقديم طلبات لإنشاء استوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامى والحصول على تراخيص بالبث أيضاً من خارج المدينة واستلام أجهزة البث المباشر المؤجرة من مدينة الإنتاج الاعلامي.

وأكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس يثمن الاستجابة السريعة للعديد من القنوات ويهيب بباقى القنوات أن تنهى إجراءات تقنين أوضاعها تنفيذا للقانون وتسهيلا لأداء مهمتها، مضيفا أن تطبيق القانون يأتى لتنظيم العمل الإعلامى وتسهيل مهمة أداء المراسلين لعملهم.

وكانت أولى القنوات التى تقدمت (العربية – سكاى نيوز – وقنوات سعودية أخرى بالإضافة الى التليفزيون الفرنسي الحكومى وشركة أيريس ميديا)، وقد تعاقدت هذه القنوات مع مدينة الإنتاج الإعلامى.

وجارى إعداد الأستوديوهات الخاصة بها ، وتلقى المجلس الأعلى طلبات منها لإستكمال تقنين أوضاعها .

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى قد وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها طبقا للقانون وذلك بالتنسيق مع المركز الصحفى للمراسلين الأجانب والهبئة العامة للإستعلامات ويتم حالياً متابعة تقنين أوضاع المكاتب الإخبارية ومنع إستخدام أجهزة البث المباشر إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .