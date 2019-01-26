أخبار مصر | مراسم الاحتفال بانتهاء الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراسم الاحتفال بانتهاء الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات 115 حربية دفعة الفريق عبد رب النبى حافظ و73 بحرية دفعة الفريق محمد شريف محمد الصادق و88 جوية دفعة اللواء طيار محمد نبيه المسيرى و60 فنية عسكرية دفعة العقيد شهيد حسام حمزة عبد العزيز و50 دفاع جوى دفعة الفريق السيد حمدى حسن حمدى و50 معهدا فنيا دفعة اللواء بحرى حسن حسين عزو، والتي تضم وافدين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية ودولة فلسطين وجمهورية الصومال الديموقراطية وجمهورية غينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية جنوب السودان.

وقدم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضًا رياضيًا تضمن عدد من التمرينات ومهارات الاشتباك والدفاع عن النفس عكست مدى ما أكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقدرة عالية على التحمل باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء الكفاءة البدنية للطالب المقاتل.

واستعرض الطلبة مدي ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكري من المهارات الميدانية المختلفة والتكتيكات الصغرى ومهارات القتال المتلاحم والاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم والتى تعد من المهارات الأساسية للفرد المقاتل.

كذلك قدرتهم على اجتياز وعبور أصعب الموانع من الثبات والحركة والتعامل بجراءة وفدائية ضد الأهداف المعادية، ومهارات الفك والتركيب للأسلحة والمعدات تحت مختلف الظروف، وتنفيذ الرمايات من الثبات والحركة من أوضاع الرمى المختلفة باستخدام الأسلحة الصغيرة، أظهرت مدى ما يتمتعون به من ومهارة فائقة وقدرة على العمل بروح الفريق التى تؤهلهم لتنفيذ مختلف المهام القتالية.

وفي لمسة وفاء لأحد أعظم رجال القوات المسلحة وقادتها المخلصين تم عرض فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن السيرة الذاتية للفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذى أطلق أسمه على الدفعات الجديدة.

واختتمت مراسم الاحتفال بالعرض العسكري الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة يتقدمهم حملة الأعلام،وفى ختام طابور العرض العسكرى عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تحية لشهداء الوطن الذين ضحوا ًبالغالى والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة مرحلة إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.

وقام الفريق أول محمد زكى بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية تقديرًا لتميزهم العلمى والرياضى خلال فترة الإعداد العسكرى بالكلية الحربية.

وألقى اللواء اح اشرف فارس مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن الكلية الحربية ستظل أحد الروافد الأساسية التي تمد مصر بنخبة من خيرة أبنائها الأوفياء ورجالها المخلصين وقادتها العظام الذين أرسوا أسس وقواعد العمل والعطاء والتضحية والإخلاص لمصر وشعبها العظيم.

وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد وأسرهم كما هنأ القائد العام الطلبة الجدد وأسرهم بنيل شرف الانضمام لصفوف الجيش المصرى العريق بعد انتقائهم من بين شباب مصر لحمل أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وتاريخه الحضارى العريق، وأشاد بما اكتسبوه خلال فترة التدريب الأساسى من المهارات والخبرات والقيم والمبادئ الأصيلة التي تعينهم علي استكمال دراستهم التخصصية.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطور الذي يتناسب مع سمات العصر ومتطلباته في إعداد وتأهيل أجيال قادرة على الابتكار والتطوير ومسايرة التطورات التكنولوجية السريعة التى يشهدها العالم.

وحضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى الكليه الحربيه وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بمصر وعدد من رؤساء وطلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين.