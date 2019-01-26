أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يُحذر مجلتي 'الأهلي والزمالك': أوقفوا الملاسنات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يُحذر مجلتي 'الأهلي والزمالك': أوقفوا الملاسنات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الألفاظ والعبارات الخارجة التي صدرت عن مجلتي الأهلي والزمالك في حملتهما المضادة، مؤكدًا أن ذلك يُسيء إلى الناديين الكبيرين، ويهدم رسالتيهما الرياضية والأخلاقية، كما يُسيء إلى الإعلام الرياضي المصري بجميع وسائله، ويُزكي الفتنة والشقاق والتعصب، ويُفسد المناخ الرياضي في أكبر ناديين في مصر.

ووجه المجلس إنذارًا بضرورة وقف هذه الملاسنات فورًا، والاعتذار عنها والحفاظ على لغة الحوار الرياضي، والتوقف عن تلك التوجهات التي تُسهم في إثارة الفتن وتعميق التعصب البغيض.

وطالب المجلس من الناديين التحقيق في هذه الوقائع، واتخاذ ما يلزم لتصحيح هذه الممارسات الإعلامية المرفوضة، مؤكدًا أنه سيتخذ عقوبات أشد إذا تهاون الناديين الكبيرين في هذه المهمة حالة استمرار هذه الاتهامات والملاسنات المتبادلة.

وطالب المجلس كل المُعلقين والنقاد الرياضيين، برفض هذه الإجراءات ومنع تكرارها، مُهيبًا بالجميع العودة إلى رسالة الرياضة في إذكاء الوعي والتنافس الحر، والدعوة إلى توثيق عرى التعاون والمحبة بين كل المحبين للرياضة في مصر.

وكان ناقش المجلس في اجتماعه، الإثنين الماضي، ثلاث شكاوى قدمتها لجنة الرصد ضد جريدة الزمالك التي يُصدرها نادي الزمالك، الأولى تتهم الجريدة بمخالفة قرار المجلس بنشر صور رئيس النادي المحظور ظهوره في وسائل الإعلام، والثانية تتهم عدد من كُتاب المقالات باستخدام ألفاظ وعبارات لا تليق، والثالثة تتهم الجريدة بإثارة القراء وتخطي حدود النقد وتكرار نفس الاتهامات التي سبق وأعلنها رئيس النادي.

